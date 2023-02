E pronto: António Costa anunciou um plano especial para a habitação, a pensar nas dificuldades das classes médias e da juventude, depois de ter agitado as águas sobre os investimentos da ‘bazuca’, e com este simples conjunto de ações logo resgatou a iniciativa política.Foi muito rápida a recuperação da imagem de que há um Governo aos comandos, uma realidade que andava arredada do nosso quotidiano. Os benefícios políticos destes dias são enormes, até porque a oposição de direita teima em não conseguir escapar a um nó górdio infernal, que até seria fácil de resolver com um mínimo de inteligência estratégica, mas que reaparece recorrentemente, e sem solução à vista. Chama-se incapacidade do PSD em distinguir-se e afastar-se do Chega, algo que esta semana o Presidente Marcelo conseguiu acentuar ainda mais com as declarações sobre a imigração.