A aparente acalmia da guerra e o facto de a economia estar melhor do que se chegou a temer são fatores que não nos devem induzir em erro.Não estamos, de forma alguma, num ano de sonho. É certo que algum otimismo ajuda a enfrentar o dia a dia, e essa qualidade ganhou um valor político específico entre nós desde que o chefe de Estado a utilizou para descrever o primeiro-ministro. Seja como for, nada nos garante que o pior não esteja para vir, pelo que convém ser prudente. Sejamos realistas, ou, como se dizia no tempo da pandemia, preparemo-nos para o pior, contando com o melhor.À esquerda, para não fazer de conta que não teve nada a ver com a ‘geringonça’. À direita, para não confundir Ventura com um perigoso fascista. A radicalização é má conselheira dos tempos de crise. Sentido de Estado exige-se.