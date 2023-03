Falta um desígnio ao País. A frase há de ecoar pelos tempos mais próximos. Falta um desígnio ao País. Constatação que todos fazemos ao correr do ramerrame da política à portuguesa. A coisa pública entre nós navega à vista. Sem desígnio.Falta uma estratégia para crescermos, para aumentar os salários e a riqueza, para libertar os portugueses do peso burocrático do Estado, falta uma ideia para a recuperação demográfica, para a rentabilização do mar, para reter as águas dos rios, falta articular uma estratégia de recuperação da comunicação social em crise, falta encontrar uma forma de melhorar o ensino. Falta um desígnio, faltam tantos desígnios ao País. A frase foi dita por Passos Coelho, segunda à noite, numa sessão pública na qual estava o Presidente Marcelo, que não a deixou passar em branco e logo cunhou o dia zero em que o chefe do Governo que teve de carregar a cruz da ‘troika’ anunciou um regresso à política, com vista, não ao remanso presidencial, mas à ação de S. Bento. O mesmo é dizer à luta partidária. Será?