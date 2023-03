A coisa chegou a aquecer, como bem se viu nas imagens televisivas. A forma como o primeiro-ministro foi abordado por um conjunto de professores em protesto, terça à noite, à entrada para uma sessão partidária, em Matosinhos, mostra como um certo tom de contestação social começa a engrossar a voz e a ensaiar manobras de radicalização, quanto mais não seja por desespero de quem assim se manifesta. Depois de vários anos em que os protestos sociais foram amaciados por uma extrema-esquerda que coabitava com o PS, agora que a crise aperta os protestos sentem-se mais à vontade para crescer.Nota-se na educação, nas greves, na manifestação bastante peculiar do fim de semana passado, por uma “Vida Justa, contra a falta de condições de vida, gente da periferia que se queixa da dureza do dia a dia”, porque “se ligar o aquecimento no mês a seguir não come”. Ainda estaremos longe de um momento como o do bloqueio da ponte, que representou o estertor do cavaquismo, em 1994, mas não devemos ignorar os sinais de alguma radicalização. Na política portuguesa, a direita extrema está a fazer um esforço para se mostrar frequentável. Enquanto isso, a esquerda regressa à rua e obriga António Costa a passar por momentos difíceis, em que se terá sentido bastante desconfortável. A crise económica vai aquecer o ambiente da contestação nas ruas.