Bilhete Postal

Sendo o Correio da Manhã um projeto jornalístico nacional que cultiva a proximidade com todos os portugueses e faz a cobertura noticiosa de norte a sul do País, nada mais natural que associar-se à Câmara Municipal do Porto para analisar um flagelo gravíssimo que cresce nas nossas cidades.A conferência "livre de drogas" percorreu as causas, as consequências e as melhores soluções para o tráfico e o consumo de droga a céu aberto. Foi gratificante verificar como o auditório do Rivoli se encheu de um público mobilizado em redor da iniciativa que uniu o nosso CM e a autarquia do Porto. Algo está profundamente errado quando há toxicodependentes a consumir drogas a céu aberto, paredes-meias com gente que teima em fazer uma vida normal. Independentemente do problema de saúde associado à toxicodependência, estamos perante um desafio de segurança pública que tem de ser resolvido. A proposta do autarca do Porto, Rui Moreira, para voltar a criminalizar o consumo de droga, visa, mais do que prender, definir na lei o que está errado e que, por isso, não deve ser feito nem tolerado.A ideia não é consensual e dificilmente passará, mesmo num parlamento com maioria de direita. Porém, lança um debate relevante, que não deixaremos cair, em nome de todos os cidadãos do Porto, de Lisboa e de todas as cidades do País afetadas por este drama.