O desporto tem esse condão particular de ser uma espécie de síntese da História, ao juntar num só ato, num só momento, num só herói, toda a complexa realidade onde se insere e que lhe dá origem. Por vezes o desporto é um sumário executivo da sociedade. Ocasiões houve em que isso foi fruto da estratégia de poder, como a aposta na glória olímpica feita pelo bloco soviético, no século passado. Mas também em tempos de democracia a competição desportiva funciona como sintoma de doenças ou sinal de transformações sociais, por vezes antecipando-as, outras vezes acompanhando-as a par e passo. Vem isto a propósito de dois campeões europeus que têm levado a bandeira e o hino nacional a todo o Mundo.Pedro Pichardo, nascido em Cuba, português por opção, dominador absoluto do triplo salto, campeão olímpico por uma vez e com promessa de, pelo menos, mais um título nas próximas olimpíadas, provavelmente recordista mundial em breve. Auriol Dongmo, natural dos Camarões e portuguesa de eleição, a melhor da Europa no lançamento do peso. São dois nomes que nos enchem de orgulho. Pichardo e Dongmo são uma metáfora do Portugal contemporâneo, ponto de encontro de gente de todo o Mundo, imigrantes à procura de um porto de abrigo e de um sonho. Ser português é sobretudo um estado de espírito. Parabéns, campeões.