Bilhete Postal

E sta semana há nova ronda de conversações entre os sindicatos e o Ministério da Educação. Será na próxima quinta-feira. Na antecâmara de uma negociação tão crucial, este é o momento certo para deixar aqui uma palavra e um apelo a todas as partes. Agora que estamos a caminho das férias da Páscoa, é urgente pacificar a vida nas escolas. É evidente, já todos percebemos, há um abismo a separar as posições dos sindicatos e do Governo, e esse abismo dificilmente será ultrapassado por este ministro, cujo tempo já se esgotou. Provavelmente por rivalidade entre movimentos reivindicativos, o discurso radicalizou-se com a repetição dos protestos. Do lado do Governo, cheira a fraqueza e a medo.



A fragilidade do ministro da Educação cria nos sindicatos a esperança de obter mais ganhos. Quem sabe, de resolver o eterno e recorrente problema da contagem do tempo de serviço, que é uma espada de Dâmocles permanentemente a pairar sobre o sistema educativo. Os dados que hoje revelamos, sobre a irrelevante progressão salarial dos professores nos últimos anos, talvez contribua para acicatar os ânimos. Mas a generalidade dos portugueses já sabia que os professores têm razão de queixa. Num momento tão grave para as escolas, o que lhes é pedido será injusto, mas é em nome de um bem maior. Esta é a hora do compromisso e do consenso, em nome dos alunos.

