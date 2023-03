U ma época futebolisticamente brilhante do Benfica ameaça perder parte do brilho devido a uma situação particular de um dos CEO da SAD. Com efeito, depois da vitória de ontem o futuro europeu da equipa é um sonho exaltante. O presidente Rui Costa parece ter encontrado num até agora não muito bem-sucedido treinador alemão uma espécie de alma gémea. A forma simples e descomplexada como o técnico disse que o clube pode ganhar a Liga dos Campeões só é possível por se tratar de um profissional estrangeiro, que não se importa de correr riscos. É a mesma forma descomplexada com que colocou os seus jogadores a jogar, sem medo do erro nem da falha.E no futebol, como na vida, não ter medo de falhar facilita o sucesso. Essa mistura de um presidente que é um ex-jogador português com a frieza germânica teve um efeito multiplicador de euforia no clube, como se tem visto na generalidade dos espetáculos televisivos que resgatam o prazer do futebol, e como se voltou a ver ontem. A equipa de Schmidt tem uma preparação física que lhe permite asfixiar os adversários, e não só na Liga portuguesa. Ora, é na ressaca da vitória de ontem que Domingos Soares de Oliveira deve aproveitar e sair discretamente, para não ter de sujeitar Rui Costa a coabitar na administração com alguém que vai enfrentar na Justiça graves acusações.