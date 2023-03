É um daqueles casos em que as nossas impressões são confirmadas pela fria matemática das estatísticas. Enquanto a inflação está a descer para a casa dos 8%, os alimentos estão 20% mais caros do que há um ano, numa clara assimetria da subida do custo de vida. A sensação de que a fatura do supermercado é cada vez maior, ao mesmo tempo que as compras são cada vez menores, é seguramente partilhada por muitos leitores, que terão feito um sinal de reconhecimento quando hoje se confrontaram com a manchete do nosso Correio da Manhã. Todos o sentimos.



Já na entrevista que o primeiro-ministro deu ao CM e à CMTV, no final do ano passado, António Costa chamou a atenção para a necessidade de fiscalização dos preços, em particular dos produtos alimentares, que mostravam diferenças difíceis de entender pelo cidadão comum. Pois bem. A ASAE respondeu à chamada do chefe de Governo, e agora, mais de dois meses depois, apresenta as primeiras conclusões. A inflação é um flagelo que afeta sobretudo os mais pobres. É obrigação do Estado evitar e punir situações de especulação que se aproveitam da maré para aumentar os lucros. A visibilidade da fiscalização tem um efeito dissuasor fundamental, pelo que é muito importante que essas mesmas ações de fiscalização sejam cada vez mais visíveis, bem como as respetivas conclusões.