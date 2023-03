Um autêntico laboratório eleitoral da ingovernabilidade. É o que verdadeiramente se passa nos Açores. A situação política na região autónoma deve fazer-nos refletir sobre os bloqueios que ameaçam o sistema eleitoral, e sobre os riscos que corremos de cair numa situação de verdadeira ingovernabilidade. A direita, apesar de maioritária, está dividida, a tal ponto que o governo regional pode cair a qualquer momento. O murro na mesa ensaiado pela Iniciativa Liberal acaba por multiplicar por dois a incapacidade de conciliação gerada pelo Chega.Enquanto não houver uma síntese à direita, qualquer solução governativa é instável, como o prova a situação do executivo regional de Bolieiro, e dificilmente o eleitorado se sentirá confortável em transpô-la para o Governo da República. Do lado oposto, da esquerda nos Açores, o PS sabe que pode eventualmente ganhar uma nova eleição regional, mas dificilmente conseguirá formar um governo estável. Tudo aponta para a manutenção da maioria à direita. A consequência é a natural paralisação socialista, que hesita, e vai continuar a hesitar enquanto não tiver sondagens que indiquem que pode ganhar. Em Lisboa, a maioria absoluta do PS coloca-nos a salvo, para já, de qualquer turbulência. Mas, nos Açores como no continente, a diferença entre projetos à direita impede a construção de uma via sólida de governação.