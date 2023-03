A incapacidade demonstrada pela hierarquia da Igreja Católica em lidar com as conclusões do relatório sobre os abusos sexuais é uma das maiores surpresas de todo este processo.Seria de prever que os bispos já estivessem preparados para reagir assim que houvesse o relatório, visto que a investigação durou meses. Houve muito tempo para planear a reação, para delinear um plano, para estudar a melhor forma de enfrentar o choque moral que se previa.Era tão simples, de facto. E, afinal de contas, dá ideia de que os líderes da Igreja pensavam que a investigação iria abafar o escândalo, ou então que os relatos não seriam precisos, nem os agressores identificados. Com tudo isto, nasceu um processo infernal, em que a análise dos abusos começa a confundir-se com a proteção dos abusadores, instalando uma miséria moral absoluta na instituição. É urgente que a Igreja cale quem tem repetido barbaridades, e encontre uma voz lúcida que a resgate do poço sem fundo em que caiu.