Bilhete Postal

Muitos meses antes dos Jogos Olímpicos de Pequim, uma emissária de um atleta então pouco conhecido, pelo menos para mim, propôs-me acompanhamento exclusivo da competição, pela voz e pela pena do próprio, no órgão de comunicação social onde eu, então, trabalhava. O propósito era ousado - fazer o diário de um campeão. Assim mesmo, sem tirar uma vírgula à ambição. Foi nessa altura que ouvi falar pela primeira vez de Nelson Évora. Quando, no verão seguinte, acompanhei a competição do triplo salto, fiquei espantado com a determinação com que o nosso campeão tinha cumprido a missão que alguém, em seu nome, tinha previsto, muito tempo antes.



Évora mostrava ter os valores certos: trabalho, dedicação, glória. Portugal tinha mais um campeão olímpico. Quinze anos depois, outro atleta nacional, Pedro Pablo Pichardo, nascido em Cuba mas português por opção, detém o mesmo título olímpico. Ganhou o ouro nos jogos de Tóquio, atrasados um ano por causa da pandemia, e continua a ser, atualmente, o melhor do Mundo na modalidade. As declarações de Nelson Évora a atacar o português que lhe sucedeu mostram que o ouro olímpico não faz um campeão. A resposta de Pichardo fez com que ambos descessem ainda mais um degrau. Alguém devia defender estes dois campeões, e preservar o seu papel no desporto nacional.

Ver comentários