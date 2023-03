Na próxima segunda-feira iremos abrir as portas da redação e receber, no seio do nosso local de trabalho privilegiado, leitores, telespectadores, parceiros institucionais, elementos da sociedade civil e outros protagonistas da grande comunidade de consumidores de informação do Correio da Manhã e da CMTV.O evento ‘redação aberta’ é uma das formas mais estimulantes de celebrarmos simultaneamente os 10 anos da nossa televisão e os 44 anos do CM. Trata-se de cumprir e concretizar um princípio nobre - também o jornalismo se deve sujeitar ao escrutínio público e permanente, pelo que é no centro nevrálgico de produção de notícias que vamos dar o exemplo de transparência que o nosso projeto editorial defende e persegue para toda a sociedade. Para todos aqueles, pelo País fora, que queiram perceber um pouco melhor o que é a vida numa redação, será transmitido pela CMTV o essencial das intervenções e dos painéis de debate. Teremos testemunhos de profissionais que fazem parte da nossa história, experiências de quem mantém viva a chama do nosso projeto, relatos de profissionais, leitores, gestores, administradores, num conjunto de iniciativas que será prova viva de que o jornalismo é um fenómeno social total.