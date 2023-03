Bilhete Postal

Da última vez que falei com o presidente da Federação sobre o assunto, a junção de Marrocos à candidatura ibérica para a organização do mundial de futebol não era possível à luz dos regulamentos da FIFA.Entretanto, esses regulamentos terão sido alterados, e agora não só já é possível associar países de continentes diferentes, como parece que essa junção é uma arma poderosa para trazer o torneio para a Península Ibérica, ganhando a corrida à troika formada pela Arábia Saudita, Grécia e Egito. Portugal e Espanha tiraram a Ucrânia e colocaram Marrocos como terceiro elemento, e preparam-se para apresentar uma candidatura conjunta para receberem o maior evento desportivo do Mundo, em 2030, com o apoio dos governos de Lisboa, Madrid e Rabat. Pessoalmente, não estou de acordo.A organização de um Mundial de futebol é um esforço coletivo enorme, e só se justifica pedir esse sacrifício à comunidade se isso representar um determinado conjunto de valores. Portugal e Espanha partilham quase tudo o que está certo: democracia, respeito pelos direitos das mulheres e das minorias, igualdade de género, liberdade de imprensa, Estado de direito.Em suma, os valores ocidentais, fundamentos de uma sociedade aberta. Marrocos fará sentido nesta associação? Pensemos bem, para depois não termos de dizer que "é só um Mundial", como se disse antes do Qatar.