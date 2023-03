Faz hoje 10 anos que nasceu a CMTV, a televisão do Correio da Manhã. Nessa época, Portugal vivia sob o garrote financeiro da troika. Na indústria dos media, como na maior parte das atividades económicas, o normal era despedir e reduzir orçamentos.Em vez disso, num sinal de visão e ambição, a empresa proprietária do CM decidiu investir e crescer. Nasceu um canal de televisão de raiz, com, à época, 72 novos lugares de quadro. A opção estratégica foi criar condições para fazer a cobertura noticiosa de norte a sul do País, reforçando com meios televisivos e com mais jornalistas uma rede capilar de proximidade que o CM já possuía. Desde o arranque, temos o compromisso público de estar a meia hora de direto de todo o território continental português, além de uma forte presença nas regiões autónomas.Obrigado!