O Correio da Manhã faz hoje 44 anos. Um jornal atingir esta longevidade seria sempre um facto assinalável. Mas é ainda mais relevante nas atuais circunstâncias do Mundo. O jornalismo enfrenta a concorrência intelectualmente desleal das redes sociais, dos boatos e da enganadoramente chamada inteligência artificial.A liberdade de imprensa também está debaixo de fogo, devido aos populismos, aos projetos autocráticos que asfixiam a Europa e aos crescentes tiques controleiros dos poderes democráticos, mesmo os de melhor estirpe, que se incomodam vezes demais com essa chatice chamada escrutínio independente. É neste contexto que o CM se afirma como um projeto jornalístico sólido, pujante, rentável e pleno de confiança no futuro. Chegamos aos 44 anos líderes nas múltiplas plataformas.A nossa razão de ser é o leitor, cidadão livre consumidor de informação, que nos prefere porque fazemos o jornalismo mais livre, independente e isento. Obrigado.