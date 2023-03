Era aainda uma televisão muito jovem, passei um dia em Campo Maior com Rui Nabeiro. Fui lá devido a uma falha de um jovem jornalista, que oassumiu com a humildade que caracteriza este projeto.Fomos - eu e o Octávio Ribeiro, diretor nessa altura - recebidos com afabilidade e cortesia nos escritórios da empresa. Explicação aceite, Nabeiro fez questão de nos mostrar com orgulho a sua vila, os armazéns, a adega, onde a equipa da filha procurava melhorar os vinhos, já fantásticos, que de lá saíam.Sobre ele se conta a história de ter censurado um quadro recente que apresentou um plano para reduzir pessoal, porque lhe pagava para arranjar forma de contratar, não de despedir.Numa entrevista à RTP, por essa altura, explicou que gostava de distribuir, mas não gostava de dar. Quem semeia, colhe, disse Nabeiro, que sabia a importância de criar riqueza antes de a partilhar. Era a sua forma de ser de esquerda.É justíssimo que a empresa destaque a ética de trabalho de Rui Nabeiro. Não há outro como ele. Deixa um legado extraordinário à sua terra e ao seu país.