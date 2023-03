Quando Marcelo e Cavaco falam a uma só voz, o assunto é sério. Depois de o antigo Presidente ter arrasado o pacote para a habitação do Governo de Costa, ontem foi a vez de Marcelo fazer o epitáfio das medidas da nova ministra da Habitação.Disse Marcelo que se trata de uma “lei cartaz”: “leis que aparecem para proclamar determinados princípios programáticos, mas a ideia não é propriamente que passem à prática”. Leia tudo na página 19 do CM de hoje. É curioso salientar que esta resposta de Marcelo foi dada a uma pergunta colocada por Camilo Lourenço, ontem, durante a ‘redação aberta do Correio da Manhã’, e a pergunta era se o pacote vai ou não ser enviado para o Tribunal Constitucional.Criou-se a ideia de que o Governo colocou em causa a propriedade privada ao defender os arrendamentos compulsivos. Isso é muito lesivo para a imagem do PS, e pode hipotecar uma parte considerável do seu eleitorado centrista. O mais certo é a ideia acabar por cair.