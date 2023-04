O inquérito parlamentar à TAP abriu o debate sobre a eventualidade de eleições antecipadas. O próprio Presidente da República falou ontem abertamente do tema, para o desmentir, para já. Tem havido três ideias feitas relacionadas com esta crise política, que considero erradas. A primeira diz que o Governo governa mal e por isso deve cair. Ora, considero errónea essa avaliação.Nalgumas áreas, o executivo tem obra para apresentar, como nas finanças públicas e na política ativa de apoios sociais. Noutras matérias, sim, tem sido desastroso, como na gestão política e na articulação estratégica. Isso não faz do Governo um caso perdido, pelo contrário. A maioria absoluta dá tempo de sobra para corrigir a rota. Um vice-primeiro-ministro com forte peso político resolveria grande parte do problema e lançava, também, um possível sucessor no PS.Terceiro erro: Montenegro tem feito tudo mal. De novo, ideia feita que considero errada. Tendo o emprego mais difícil do País, que é o posto de líder da oposição, Montenegro sabe que faltam mais de 3 anos para eleições, as quais já serão disputadas pelo sucessor de Costa. O tempo corre, por isso, a seu favor.