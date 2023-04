Na incrível e triste história da TAP, uma das realidades mais surpreendentes que têm vindo a público, mas também mais esclarecedoras, é o profundo menosprezo pelas instituições demonstrado por um conjunto de políticos que fazem parte de uma jovem geração que, se fracassar, vai hipotecar em grande medida o futuro do regime, além de, naturalmente, comprometer um certo prestígio do PS, partido que se confunde com a própria democracia. Gente que, em determinado período do atual ciclo político, geriu o Estado como quem gere um blog, o que naturalmente tinha tudo para acabar mal. E acabou, vamos ver até que ponto.Despesas milionárias aprovadas por SMS, brincadeiras com aviões, emails a ridicularizar a dignidade do Presidente, e depois toda uma estratégia para investigar algo que supostamente não se sabe, mas que afinal se conspirou na sombra o tempo todo para originar um determinado resultado. Como se fosse pelo simples prazer lúdico, quando estava em causa um país, milhares de milhões de euros do dinheiro de todos nós, a própria ideia de decência básica.