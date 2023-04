Subitamente, o centro da discussão do regime é saber se o PSD está ou não preparado para ser Governo, e se a direita tem ou não uma alternativa ao PS. A ponto de o líder dos sociais-democratas ser obrigado a sair da sensata tranquilidade que tem cultivado.“Nós estamos prontos, hoje”, garantiu Luís Montenegro, acrescentando que se dirigia “ao País, aos portugueses e ao Presidente da República”.Era fraco, diziam fontes próximas do então chefe de Estado, Soares, que considerava - tão incrível isso nos parece hoje em dia - que Fernando Gomes era a melhor solução contra Cavaco. Esse mesmo, o atual administrador da SAD do FC Porto. Sabemos onde chegou Guterres.Tempos mais tarde, Durão Barroso era visto como um líder a prazo, sem qualquer hipótese - apesar das garantias dadas pelo próprio, de que ia chegar ao Governo, só não sabia quando.Mais um ciclo, outro futuro líder queimado em lume brando - Passos Coelho viu a sua própria capacidade intelectual colocada em causa. Afinal, resgatou o País da bancarrota. Já aqui o disse - estou em crer que não haverá eleições em breve. Porém, não será por falta de alternativa de Governo que a democracia entrará em crise.