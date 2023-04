Tanto barulho para nada. Num mês de alta rotação e de muito ruído, é importante analisar por que razão praticamente nada mexe no barómetro da Intercampus.O mesmo empate técnico, a mesma ligeira vantagem dos socialistas, o mesmo valor do Chega, a mesma avaliação dos principais líderes.A este abismo que separa a realidade da aparência não será estranho o facto de a comissão de inquérito à TAP ter decorrido em grande parte nos dias em redor da Páscoa, em que milhares de portugueses já estavam em ponte ou de férias.A maioria do eleitorado terá acompanhado à distância o tema, e terá apenas uma vaga ideia de que não houve novidade - o mal já estava feito.A estabilidade continua a ser a maior preocupação, de tal forma que até as intenções de votos nas sondagens são estáveis. Quem der sinais de ser responsável por algum tipo de instabilidade será penalizado.Nesse sentido, é curioso observar que PS e PSD ensaiam um certo discurso crítico comum em relação às declarações mais recentes do Presidente da República - os artigos de Marcos Perestrello e Campos Ferreira aqui notêm mostrado brilhantemente esse mal-estar comum.Qualquer associação da ideia de instabilidade às ações, e sobretudo às declarações de Marcelo, será negativa para o chefe de Estado.