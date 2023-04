Parecendo que não, já passaram três anos desde o primeiro confinamento. O combate à pandemia teve altos e baixos, nem sempre o caminho governamental foi claro ou eficaz, as autoridades de saúde cometeram diversos erros e gafes. Da desvalorização do vírus e da máscara até aos atrasos na vacinação e à marginalização da saúde privada, muito houve a apontar à então ministra Temido, que acabou por sair em desgraça por causa do caos nas Urgências e das respetivas consequências trágicas.





Mas, bem diz o povo, atrás de mim virá quem bom de mim fará. Comparar as manifestações de incompetência durante a pandemia com tudo o que se passou no Governo depois de ela sair prova que, sem embargo de a luta contra a Covid ter corrido mal, naqueles tempos parecia haver uma ideia geral do caminho a seguir, uma coordenação entre pessoas e perspetivas muito diferentes, e até ao nível da comunicação as coisas corriam melhor do que no presente. E como foi difícil o tempo da pandemia! Sim, também todos nós, que batalhámos nas empresas privadas ou públicas, sabemos perfeitamente que se tratou de uma provação única e, esperemos, irrepetível, nas nossas vidas. A certa altura, Temido bateu com a porta e hoje é a sucessora de Costa mais bem posicionada no barómetro da Intercampus. Não fazer parte deste Governo começa a ser um ativo político valioso dentro do PS.