Primeiro sintoma relevante do dia de ontem: o Governo coordenou-se. Parece pouco, mas os portugueses bem sabem como isso tem sido raro. Medina falou de manhã, Costa continuou à tarde. O ministro das Finanças pré-anunciou aumentos de pensões e queda do IRS até 2027, o primeiro-ministro concretizou.As reformas sobem 3,75% em julho, fica restabelecido o valor previsto na lei da Segurança Social. Este é o segundo sinal importante que resulta dos anúncios de ontem: o Governo quer reconciliar-se com os pensionistas, que provavelmente se sentiram enganados com a manobra do aumento a meias com uma pensão extraordinária. Não houve truques nem ilusões, garantiu Costa, mas na verdade houve um atraso de 6 meses no aumento a que tinham direito. Isso fica corrigido, veremos se será perdoado. Terceira ideia a reter: o Governo aposta nos seus pontos fortes, que foram apontados aqui há duas semanas. Rigor nas finanças públicas que permite uma política ativa de apoios sociais.