Foi um bocado aflitivo ver ontem, nas reportagens televisivas por esse País fora, tantos pequenos comerciantes baralhados e confusos sobre as novas etiquetas de preços, a atualização de software necessária para as alterações na faturação, as dúvidas sobre o que fazer por parte de quem comprou ainda com IVA e vai ter de vender já sem o imposto. Foi um tudo-nada frustrante ouvir outros relatos, de clientes que viram os preços a aumentar nos últimos dias, e que agora sentem que a pequena descida foi uma gota de água, além de ser muito previsível que volte a subir tudo outra vez, porque a inflação continua a afetar toda a cadeia de produção até ao cliente final.A certa altura, com as dificuldades logísticas de vendedores e a desilusão de clientes, quando foi tempo de fazer as contas finais e se verificou que a descida do IVA teve um efeito residual no preço global das compras, quase apetecia perguntar se valeu a pena o esforço. Mas a economia é também um efeito de perceção. Colocar o foco no IVA Zero teve, pelo menos, o mérito de nos colocar a todos a pensar se não haverá quem esteja a aproveitar o espetro da inflação para especular sem sentido. Teve, também, o mérito de colocar a inspeção mais atenta, e todos os consumidores mais exigentes. Comparar preços é uma das formas de nos defendermos do monstro da inflação que nos tem corroído o poder de compra.