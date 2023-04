Agora que o Benfica foi eliminado da maior prova de futebol do Mundo, é importante salientar que a Liga portuguesa foi despromovida no ranking europeu.Portugal vai ter menos uma equipa na Liga dos Campeões. Só o campeão será apurado diretamente, e o segundo classificado irá às pré-eliminatórias.Foi constrangedor ver como os atletas do Benfica foram, ontem, incapazes de se impor perante uma equipa italiana muito fraca. Uma oportunidade como esta para uma equipa portuguesa voltar às meias-finais não haverá, eventualmente, durante anos.Este falhanço português tem uma causa estrutural que não está a ser combatida. A competitividade do campeonato nacional é muito baixa, as equipas mais fortes têm poucos desafios difíceis.Hoje em dia já há modelos de competição muito simples e atrativos que separam as águas mais cedo.Aumentar o número de jogos entre as equipas grandes é a chave. Isso acrescenta competitividade, incrementa a intensidade dos desafios, e é a única forma de acentuar o interesse televisivo na competição, as audiências e consequentemente as receitas dos clubes.O futebol português devia aproveitar esta despromoção na Europa para se modernizar. Se nada for feito, o abismo não terá fundo.