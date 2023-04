Deixemos de lado um certo folclore que envolveu a visita de Lula a Portugal durante as celebrações do 25 de Abril. Suspendamos também o elogio aos protocolos, acordos e convénios de investimento, colaboração e amizade. Olhemos para o retrato do país-irmão que fica destes dias de visita oficial, mesmo faltando ainda o discurso desta manhã no Parlamento. Na verdade, as muitas palavras de Lula da Silva em Portugal são preocupantes para o futuro do Brasil. Lula diz que só está no cargo porque “a democracia conseguiu finalmente vencer”, que a “estupidez governou o país”, que “ninguém tinha nenhum interesse” em falar com Bolsonaro, homem que, segundo o seu sucessor, não se comportava de “forma civilizada”.Todas as palavras de Lula têm uma lógica de ajuste de contas, não há uma única expressão de conciliação nacional, nem de compreensão ou apelo em relação ao eleitorado que elegeu Bolsonaro, e que na verdade quase o ia reelegendo. Lula veio a Portugal fazer o desenho de um país dividido, e dizer que não tem interesse em unir novamente, nem em sarar as feridas, nem em unir os corações dos brasileiros. Isto não é nada bom sinal. No que depender de Lula, pelos vistos, ao sectarismo vai continuar a responder o sectarismo de sinal contrário. Com este tom, como se ainda estivesse em campanha eleitoral, Lula mostra que não é Biden, e arrisca radicalizar ainda mais a sociedade brasileira.