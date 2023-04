O regime caminha a grande velocidade para se confrontar com o problema do “Bando de Deploráveis”. Para quem já não se lembra, é a expressão que Hillary usou para descrever os apoiantes de Trump. Há quem diga que isso teve um papel fulcral na derrota da senhora Clinton, porque desrespeitou e insultou uma fatia larga do eleitorado. Hillary escarneceu do bando de deploráveis, eles viraram-lhe as costas e Trump foi Presidente. É dessa forma que o eleitorado do Chega está a ser tratado. Ao marginalizar e vilipendiar o partido de Ventura, está a criar-se uma noção de exclusão, de humilhação, que só vai reforçar o elo dos votantes do Chega com o seu partido. É como se encontrassem ali um porto seguro perante os ataques vindos de todo o lado.Curiosamente, o único que parece ter a noção do problema é Montenegro, que distingue muito bem os políticos dos eleitores do Chega - por isso afirma que não terá o apoio de políticos racistas e xenófobos, mas salvaguarda, e jamais ataca, os eleitores que manifestam intenção de votar em Ventura. É como se Portugal vivesse um processo de radicalização semelhante ao que ontem diagnosticámos aqui, sobre o Brasil. Ora, quem vota no Chega é gente de carne e osso. É preciso ouvir as suas razões de queixa, os seus ressentimentos, e apresentar-lhes soluções alternativas para os seus problemas. Antes que a ultraminoria se transforme num qualquer projeto de maioria.