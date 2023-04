Para completar a reflexão sobre os perigos de radicalização da vida política portuguesa falta analisar o efeito da dialética entre Santos Silva e André Ventura. Sete anos e três Governos depois, a geração Costa no PS está envolvida em duas batalhas essenciais. A primeira, e mais relevante, envolve a sucessão do chefe. Todos os delfins estão reunidos no executivo, exceto aqueles que ficaram pelo caminho, como Pedro Nuno Santos e Marta Temido. A excessiva convivência de projetos de líder paralisa a Nação - o Governo passa a vida a mercar-se a si próprio, em vez de cuidar do futuro do País. Esta é a batalha principal, que desgasta o poder de Costa, porque, na verdade, ficou já claro - erro crasso - que o chefe não se vai recandidatar.A segunda batalha é mais prolongada e intelectual, e consiste no pré-posicionamento socialista para Belém. É aí que entra Santos Silva. Estratega refinado e, de acordo com todos os testemunhos diretos, extremamente inteligente, Santos Silva aposta na aglutinação de toda a esquerda em seu redor como grande cérebro da luta contra o regresso do fascismo a Portugal. Dessa forma tentará impor-se ao PS como candidato presidencial a partir da esquerda em direção ao centro. Nasceu aí a lamentável berraria no Parlamento, em reação ao patético protesto anti-Lula. Formalmente, é presidente da Assembleia da República. Na realidade, Santos Silva é a verdadeira incubadora da extrema-direita em Portugal.