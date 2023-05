A sequência de eventos rocambolescos no Ministério das Infraestruturas obriga-nos a usar expressões sobre certos responsáveis políticos que jamais imaginámos ter de usar. A sucessão de mentiras, as zaragatas na praça pública, e o facto de um governante dar uma conferência de imprensa para lavar roupa suja, tudo isto representa o grau zero das instituições em Portugal.









A repetição de episódios indignos indica que um dos erros capitais de António Costa foi a falta de critério na seleção de governantes.

Há neste momento a sensação de que o Governo da República foi contaminado por um pequeno bando de gaiatos imaturos, mentirosos, impreparados e arrivistas, que não hesitam em colocar Portugal à beira do abismo só para tentarem salvar a pele.





Sei que a dureza das palavras parece rude. Mas o cidadão médio, que respeita a lei, paga os impostos e cumpre as suas obrigações exige um mínimo de respeito pela causa pública. Ora, o Governo está a faltar ao respeito aos portugueses. Galamba nunca devia ter sido ministro, e cada dia a mais no cargo é uma tragédia coletiva. Com Galamba a ministro, a dignidade do Estado bateu no fundo. Antes de resolver este problema, porém, Costa tem de nos descansar sobre o tema das ‘secretas’. A mera suspeita de que pactuou com uma intervenção ilegítima do SIS deve ser imediatamente debelada.