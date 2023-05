A o desafiar Marcelo da forma que fez, ontem à noite, o primeiro-ministro eleva o conflito institucional com o Palácio de Belém para um novo patamar. Costa segura Galamba e passa a estar ligado ao destino do ministro. De alguma forma, isso já era previsível nas horas anteriores. As imagens do primeiro-ministro a falar ao telefone, à tarde, logo após sair de Belém, conjugadas com a primeira frase do comunicado de João Galamba (“apresentei, agora mesmo, o meu pedido de demissão”) mostraram, desde logo, que a resignação só aconteceu depois da reunião entre o chefe de Estado e o chefe de Governo, e provavelmente por pressão de Marcelo Rebelo de Sousa.



A comunicação ao País de António Costa, a não aceitar a demissão, prova exatamente isso. Costa teve uma espécie de momento Sá Carneiro, salvo as devidas distâncias, naturalmente. A coabitação entra numa nova fase, tensa, de confronto, tático, do lado de Marcelo, mais direto, frontal, áspero e determinado, do lado de Costa. O primeiro-ministro, entre a espada e a parede, escolheu a espada, mostrando que todas as notícias sobre a sua morte política são claramente exageradas. A partir de agora, Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa vão jogar uma longa partida de xadrez, da qual não há vencedor possível, só derrotados: todos nós, portugueses, apanhados num duelo inesperado.