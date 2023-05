A forma como Marcelo e Costa se têm relacionado deixava entender que a rutura iria acontecer mais tarde ou mais cedo. O que não significa que o abismo seja insanável. Se desconfiam um do outro, em silêncio e à distância, também podem encontrar uma nova forma de coabitação. Não esqueçamos, ontem foi aqui referido que são dois jogadores de xadrez, muito pacientes, calculistas e com anormal capacidade de encaixe. Marcelo será o primeiro a reconhecer que a ousadia inteligente da jogada tática de Costa o deixou em dificuldades momentâneas. Já o primeiro-ministro terá perfeita noção de que o braço de ferro com Belém lhe devolve poder no interior do PS, mas é, a prazo, altamente pernicioso para a saúde e viabilidade da governação. Foi o chefe de Estado quem, em agosto, reconheceu qualidades especiais a Costa. Marcelo disse que o primeiro-ministro é “muito rápido a sugar as coisas. Tem-se uma ideia e ele é um mata-borrão, porque é rápido”. Será rápido a analisar a nova realidade. Curiosamente, nessa entrevista de verão disse mais o Presidente: “A direita cometeu um erro que nunca percebi. Os líderes, em vez de se colarem a mim, descolam ostensivamente de mim.” Agora é Costa quem descola. Em caso de conflito, os portugueses tradicionalmente escolhem o lado do Presidente. Veremos se esta regra da democracia se mantém.