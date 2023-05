E pronto. Marcelo e Costa lá arranjaram uma nova forma de coabitação, que a partir de agora vai marcar o tempo e o modo da democracia. O chefe de Estado disse ontem que vai ser mais austero e duro na análise e acompanhamento do Governo. Dessa forma confessa a limitação do seu poder - é bastante provável que a palavra ‘dissolução’ passe a ser mais rara no espaço público português, por troca com fiscalização, controlo, acompanhamento presidencial. Do outro lado do tabuleiro de xadrez, passa a haver um primeiro-ministro que, não tarda nada, dará sinais de entendimento e de carinho para com Marcelo Rebelo de Sousa, procurando amenizar o tom de vitória que tem ostentado nos últimos dias. Desta forma, é bem possível que esta dupla, Marcelo e Costa, se aguente durante bastante tempo aos comandos do regime, até porque a nova postura do Presidente da República vai ter outra consequência imediata: com Marcelo mais vigilante, o trabalho da oposição vai ser ainda mais difícil. Resta resolver três problemas: o primeiro é Galamba, que, tarde ou cedo, agravará as complicações do Governo, pelo que, a prazo, sairá. O segundo problema é o da qualidade da equipa de Costa. A remodelação chegará, uma vez afastada a pressão de Marcelo. Finalmente, há o pequeno busílis da TAP. Acabada esta minicrise, é aqui que o tabuleiro da política poderá virar outra vez.