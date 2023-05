Num tom aparentemente amistoso, Costa selou ontem a nova aliança no topo da pirâmide do regime. E digo que o tom só aparentemente foi amistoso porque Costa repetiu que cada um deve cumprir o seu papel, e assim Marcelo fica a saber com o que conta.Mas o importante é que os dois líderes colocaram o País acima dos seus interesses individuais, e regressámos à normalidade. Falta aparecerem juntos, com muita amizade e admiração mútua, e cairá o pano sobre esta minicrise. Não faltará muito. TAs contradições e a falta de transparência da PSP são meio caminho andado para que também a polícia acabe chamuscada pelo escândalo. Fica o alerta.Continua, também, por justificar a atuação do SIS, e não será um relatório da comissão de fiscalização, composta por dois antigos governantes do PS e um obscuro deputado do PSD, que resolve o problema. Já para não falar do teor dos segredos que despertaram a urgência dos serviços de informação.A mera suspeita de que as secretas podem ter estado ao serviço de um governante é razão para que o CM não descanse nesta investigação jornalística.