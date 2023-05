Bilhete Postal

O que mais impressiona no barómetro publicado ontem no CM é o aumento exponencial do número de indecisos. Em abril, 10% dos portugueses questionados não sabiam em quem iam votar. Um mês depois, essa percentagem sobe muito, para mais de 17%, numa sondagem feita nos dias mais intensos de conflito entre Marcelo e Costa. Essas respostas dadas nesses dias mostram, creio eu, que os portugueses chegaram mesmo a pensar que ia haver eleições antecipadas, o que os levou a retraírem-se um pouco mais: quando há eleições a sério, o primeiro efeito é os eleitores começarem a ponderar melhor as suas decisões, e isso aumenta logo a percentagem dos que se dizem indecisos.



Outro resultado politicamente relevante do barómetro: praticamente todos os partidos descem nas intenções de voto, de abril para maio. Com exceção do Bloco e do Livre, e com crescimentos muito reduzidos, de décimas, todas as outras forças políticas têm uma mini-hecatombe. O bloco central perde incríveis 7 pontos percentuais (quase 20% do respetivo universo). Até o Chega cai quase 10%, ou seja, 1,1 ponto percentual. Na minha leitura isso representa um cartão amarelo dos portugueses à generalidade da classe política. Partidos que se desligam do interesse nacional, que fazem prevalecer as pequenas querelas, as pequenas polémicas, em detrimento dos problemas reais do dia a dia contribuem para afastar os eleitores e aumentar o potencial abstencionista. Degradam a democracia.

