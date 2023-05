O primeiro grande alerta veio do Bairro da Pasteleira. Quando, no início de fevereiro, mostrámos o que se estava a passar na cidade do Porto, as consciências abanaram. A abordagem prevalecente do problema da toxicodependência não está a ter os efeitos desejados.A droga será um tema para a saúde pública, mas é também um desafio policial e para a Justiça. Isso ficou ainda mais claro quando, no final de abril, as autoridades entraram de rompante nos bairros sitiados pelo submundo do tráfico e do consumo. A denúncia da ocupação de parte considerável do espaço público pelas atividades marginais contribuiu para o sobressalto cívico criado pelas reportagens do CM e da CMTV.O que é problema de ordem pública deve ser tratado como tal, sem complexos, preconceitos nem ideias feitas. Acima de tudo está a defesa dos cidadãos, no Porto ou em qualquer outro lugar do País.