É errada a ideia de que o problema do serviço público de televisão é a falta de qualidade. Falar da qualidade da RTP é inquinar a discussão desde o princípio. O problema está a montante da qualidade. Está no modelo de financiamento da empresa e na eventual contratação do serviço público a privados. É aí que se impõem opções políticas claras.A continuação do exclusivo do serviço público na RTP, com um modelo de financiamento que junta anúncios no canal 1 com a contribuição audiovisual na conta da luz, é um princípio errado que desequilibra o mercado dos media. O fim da publicidade na RTP é uma decisão urgente e fundamental para a própria empresa. Perguntar-se-á: então como se paga o serviço público? Novamente, é uma falsa questão.