Depois de várias versões sobre a intervenção do SIS no caso do computador, eis que o depoimento do diretor das secretas prova que, nesta história, o mundo está ao contrário. Em princípio, os serviços de segurança servem para recolher informação útil para a defesa do Estado contra ameaças sérias à sua integridade.Ora, na versão ontem explanada no Parlamento pelo jurista Neiva da Cruz, desta vez aconteceu exatamente o contrário: em vez de o SIS informar o Estado, foi o Estado que informou o SIS. A versão é simples: segundo o líder das secretas, foi o chefe de gabinete de um ministro do Estado que iluminou a total ignorância do SIS, informando-o de que havia dados sensíveis no computador do adjunto de Galamba. O SIS levou essa dica como boa, e interveio, tão prontamente que nem deu tempo para convocar a autoridade policial competente.