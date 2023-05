Bilhete Postal

Uma das consequências mais interessantes e inesperadas da minicrise entre Marcelo e Costa, na semana passada, é o regresso do apetite do PS por Belém. Quando já se estava a ver que a relação ia estabilizar, e que os dois atuais ocupantes dos mais altos cargos da nação estavam condenados a entender-se, eis que o fim da tormenta traz à tona da água uma série de personalidades de esquerda habitualmente associadas à pré-corrida presidencial.E assim, Centeno desatou a apelar à humanidade da banca nos créditos à habitação, Assis reapareceu em entrevistas programáticas, e até António José Seguro saiu da quase clandestinidade para afirmar que tem um qualquer futuro. O próprio Guterres, provavelmente imbatível se quiser candidatar-se, tem a sorte de uma homenagem em Espanha que junta Marcelo e Costa em elogios transversais. Subitamente, há uma fila de aspirantes a candidatos presidenciais a desfilar no espaço público. O ciclo político é implacável.Com ou sem saída para a Europa, dificilmente Costa vai a novas eleições para S. Bento. Os socialistas não lograram gerar sucessores que consigam federar o centro e o centro-esquerda, como aliás se viu no barómetro da Intercampus, em que nenhum dos potenciais líderes se consegue impor ao PSD. E assim, o apetite do PS pelas Presidenciais vai crescer. Vinte anos depois, Belém deve voltar à esquerda.