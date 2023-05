Custos adicionais. É uma das expressões que vão marcar a semana, e foi a forma como o secretário de Estado da Mobilidade Urbana, Jorge Delgado, descreveu a derrapagem nas obras do metro de Lisboa e do Porto. A frase assusta de tão fria a lidar com o nosso dinheiro: “Nós estamos a falar de um número final que se aproximará dos 500 a 600 milhões de euros de custos adicionais”, diz o governante ao ‘Negócios’ e à Antena 1, e ficamos sem saber se a diferença de 100 milhões no cálculo da derrapagem será apenas subsidiária da leveza com que o antigo ministro Cravinho falava em “mais milhão, menos milhão”, ou se, pelo contrário, é a afirmação de uma fundada desconfiança de que uma diferença tão grande entre o orçamento e os custos reais justifica cautelas e caldos de galinha, como quem diz ‘quem derrapa 500 milhões pode muito bem derrapar 600, 700 ou logo se verá quanto’.Os lisboetas, por exemplo, e todos os que usam transportes públicos na capital, sabem bem da relevância do empreendimento de que estamos a falar, que irá dotar a rede de metropolitano de valências mais aproximadas de uma cidade europeia. O sacrifício de caos e dor no trânsito é, já de si, um preço elevado.