Bilhete Postal

Os resultados do primeiro trimestre deram o empurrão que faltava para a revisão das metas da economia portuguesa. O sentimento positivo toma conta das empresas e do próprio Estado: as empresas porque, na generalidade dos casos, planearam o ano sob o espectro da recessão, pelo que este nível de pujança tem trazido uma sucessão de boas surpresas; o Estado, porque as receitas fiscais continuam a crescer, equilibrando as contas e dando folga para apoios extraordinários e para o aumento das pensões, que se aproxima a passos largos.As previsões da Comissão Europeia, publicadas ontem, duplicam o cenário de crescimento que tinha sido traçado no relatório anterior, e multiplicam o ciclo virtuoso de projeções positivas, que reforçam as estatísticas encorajadoras, que por sua vez retroalimentam a melhoria das projeções, e assim sucessivamente.O otimismo económico, alicerçado na injeção de milhões do PRR e na força, aparentemente inesgotável, do turismo, choca de frente com dois fatores: o primeiro é a constatação, pelo próprio organismo europeu que agora transborda de otimismo, de que o crescimento pode ser sol de pouca dura. Depois, há uma pujança abstrata nas estatísticas que tarda em chegar à realidade do dia a dia das famílias e dos cidadãos. Dar conteúdo real ao otimismo é o grande desafio político do ano.