O Parlamento devia ser sempre assim. Relevante, escrutinador, suscetível de interessar os cidadãos que querem saber a verdade sobre as políticas e os políticos.O Parlamento devia ser sempre como é durante as comissões de inquérito mais importantes, como a do caso BES ou esta agora, sobre a TAP. A Assembleia pode muito bem ser constituída por deputados cada vez menos ilustres, cultos e experientes, pode estar cheia de homens e mulheres que se limitaram a fazer carreira nos aparelhos partidários e que certamente não ficarão célebres, nem pelo dom da palavra, que não têm, nem por iniciativas individuais, que não são incentivadas.