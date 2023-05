No auge da confusão, a chefe de gabinete de Galamba decide avisar o SIRP, o Sistema de Informações da República, do qual faz parte o SIS. Tinha orientações gerais para o fazer caso sentisse uma situação de perigo. Ordens dadas muito antes daquela noite, porque, explica ela, trabalhava num área governativa em que estão “muitas infraestruturas críticas essenciais”.Como achou que havia um computador à solta, que punha a nacionalidade em risco, decidiu “cumprir as indicações”. Ligou ao SIRP. Problema: quando pede a chamada telefónica para relatar o ocorrido, fica a saber que a secretária, “provavelmente por já estar em casa”, não tinha o número de telefone. Ou seja: apesar de haver indicações muito específicas para emergências nacionais, a secretária não tinha o número de telefone para onde ligar. Imagina-se a cena: ligue-me aí à secreta, que a pátria está em perigo. Olhe, não temos o número.