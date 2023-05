Bilhete Postal

Ao fim de 7 anos e meio como primeiro-ministro de Portugal, António Costa preserva um capital político invejável, a ponto de haver quem aposte que chegará a um cargo relevante na Europa. O chefe do Governo liderou, ao longo da sua carreira política, várias áreas essenciais, como a Administração Interna e a Justiça, sempre com rigor, eficácia e sentido de Estado. Foi também autarca de Lisboa e, durante o período em que administrou a cidade, promoveu de igual forma a área das obras municipais e a cultura ou a tradição popular. Costa tem inabaláveis pergaminhos de democrata, e deles deu prova definitiva durante a pandemia.



O estado de emergência, decretado várias vezes durante a Covid-19, dava-lhe poderes absolutamente excecionais, e, apesar disso, nunca extravasou a sua área de decisão, nunca pisou o risco, e sempre protegeu os direitos, liberdades e garantias constitucionais. Foi uma sorte Portugal tê-lo como primeiro-ministro nesse período excecional. Independentemente da avaliação política que se possa fazer dos seus mandatos, António Costa preserva uma imagem impoluta, de governante exemplar, e de altíssima estatura moral e intelectual. Quando ouvimos os impensáveis relatos da zaragata no ministério de Galamba, chego a angustiar-me com ele: como aguentará António Costa ouvir aquilo tudo, e conviver com aquela garotada?

