Só o tempo dirá se o discurso de Cavaco aos autarcas sociais-democratas ficará ou não para a História. Só com a passagem dos dias saberemos se as palavras do antigo chefe de Estado voltam a repercutir na realidade como, no passado, repercutiu o texto sobre a boa e a má moeda. Nessa altura, caiu um Governo. Veremos o efeito deste novo estrondo cavaquista. Porém, já há um benefício claro da intervenção do antigo Presidente da República, sábado passado. A política foi resgatada. A dimensão ética, a responsabilidade cívica, as palavras ponderadas e sensatas, o debate de ideias e o escrutínio sério dos resultados da governação, este conjunto de temas racionais, civilizados, e que fazem de Portugal uma sociedade europeia, moderna, aberta e responsável, este conjunto de temas, dizia eu, voltou a ocupar o nosso espaço público, e isso afastou-nos do ambiente ensandecido das últimas semanas. Sei que às palavras de Cavaco se seguiu uma troca de argumentos entre a esquerda e a direita. Nada mais natural. Quero afirmar que me recuso a avaliar a força do que foi dito por cada lado da barricada sem que antes se reconheça o óbvio: Cavaco voltou a elevar o debate político, relegando para a sombra, de onde nunca deviam ter saído, as cenas de pancadaria num ministério, a bicicleta voadora e as casas de banho onde funcionárias desorientadas se refugiam.