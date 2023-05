O que mais impressiona no debate parlamentar de ontem é que António Costa encontrou uma pequena pedra no sapato que o impediu de obter no hemiciclo mais uma vitória clara sobre a oposição. Essa pequena pedra no sapato chama-se ‘intervenção do SIS’ na sequência da estrambólica cena no ministério de Galamba.O primeiro-ministro usou, com a habilidade que se lhe conhece, o argumento da economia contra aquilo que gosta de designar de ‘casos e casinhos’, pequenas e grandes questiúnculas que, na verdade, pouco têm mobilizado os portugueses - a liderança do PS nos sucessivos barómetros do CM prova que o efeito é muito limitado. Porém, ontem houve algo diferente no debate. Há um novo espírito do tempo no ar. Costa até teve de se corrigir a si próprio para reafirmar que Marcelo está fora do círculo de confiança nesta história da secreta. É raríssimo uma fraqueza do género no chefe do Governo. Afinal de contas, o que justifica esta mudança?