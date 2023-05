O manifesto “não tape os olhos” defendeu em tempos a manutenção da transportadora aérea na esfera do Estado. Quando se percebeu que a empresa se tinha transformado, por via da nacionalização, numa agência de empregos bem remunerados, indemnizações milionárias e buracos financeiros estratosféricos, o manifesto referido transformou-se numa das melhores anedotas sobre como a realidade muitas vezes torna ridículos alguns argumentos usados no espaço público. O manifesto envelheceu mal, por força da realidade.Pois bem: quando imaginávamos que todos fariam o possível para que tamanho engano fosse esquecido, eis que alguns dos protagonistas dessa anedota voltam à carga, numa prova da falta de noção que os afeta. Num texto publicado há uma semana, 25 personalidades voltam a defender a manutenção da TAP na esfera pública. O enviesamento ideológico chega ao ponto de atribuir à TAP a razão de ser do enorme sucesso económico do turismo, como se um cidadão de qualquer país do mundo só viesse a Portugal porque gosta muito de viajar especificamente nos aviões da TAP, e, presume-se, das suas horríveis refeições também.