De norte a sul do País, há milhares de pessoas que diariamente asseguram que o Correio da Manhã está à sua disposição. Trata-se dos postos de venda, quiosques, papelarias, tabacarias, estações de serviço e muitos outros estabelecimentos por esse Portugal fora, em cidades, vilas e aldeias, uma autêntica multidão de pessoas dedicadas, quase sempre esquecidas, que mantêm vivo este frágil organismo da distribuição nacional da imprensa escrita.Ao longo deste ano de 2023, ano em que celebramos o 44.º aniversário do Correio da Manhã, decidimos percorrer todos os distritos de Portugal continental, visitando os postos de venda, reconhecendo e agradecendo o esforço conjunto. Sem todo este exército de pequenos comerciantes, o nosso jornalismo livre, o jornalismo do CM, não chegaria até si, a imprensa sofreria um rombo, e a própria coesão nacional seria muito afetada. Nas múltiplas visitas que tive ocasião de fazer, ainda ontem, no distrito de Santarém, verifiquei que o amor pelos jornais é o elo emocional que liga os leitores que continuam a comprar diariamente o nosso Correio da Manhã.