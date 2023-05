O ciclo dos festejos mais intensos do título nacional de futebol pelo Benfica aproxima-se do fim, e não queria encerrar esta página sem elogiar o clube, depois de, em nota editorial, escrita logo após o jogo, ter enaltecido o papel do presidente Rui Costa, que considero ter sido o grande maestro da conquista.O que mais me agradou em todas as celebrações foi o tom positivo, saudável e sem agressividade com que a esmagadora maioria dos adeptos apoiou os seus campeões.Os benfiquistas, em geral, limitaram-se a celebrar a felicidade, e isso bastou-lhes. De novo, o líder do clube foi quem melhor sintetizou este espírito, ao afirmar, já na autarquia lisboeta, que este título foi conquistado “pelo Benfica, contra ninguém”.Por uma vez, o futebol contribuiu para a saúde da sociedade, sem confrontos. A próxima festa, a seguir à Taça de Portugal, deverá seguir este espírito saudável e positivo. Isso será bom para todos.