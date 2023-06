Tenho insistido bastante na análise da intervenção do SIS na crise Galamba, porque considero haver perigo de se terem ultrapassado algumas linhas vermelhas do regime. A simples hipótese de o Governo ter dado uma instrução às secretas em defesa dos seus interesses é suficientemente grave para que uma grande maioria de portugueses possa vir a considerar que, nesse caso, não haverá forma de evitar a queda do executivo e a marcação de eleições antecipadas, mesmo que entre nós sempre prevaleça o desejo de estabilidade.Veremos, a este respeito, o que nos dirá o prestigiado barómetro da Intercampus para o, para ae para o ‘Negócios’, que esta sexta-feira começamos a publicar. O PSD, e a oposição em geral, em diferentes matizes, faz por isso muito bem em insistir no cabal esclarecimento da sequência de eventos. Até porque, de cada vez que alguém fala, fica claro que a verdade dos factos não está apurada. A resposta do primeiro-ministro às questões do PSD voltou a agravar o problema. Depois de o ministro Galamba garantir, por duas vezes, que foi o secretário de Estado Mendonça Mendes quem o mandou chamar o SIS, Costa insiste na tese da chefe de gabinete, que se tem mostrado disponível para arcar com as culpas. O tema queima. De tal forma que, mais de um mês depois, ainda não há, sequer, uma versão articulada dentro do Governo.